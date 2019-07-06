Петербург заполонили люди с лицом Достоевского
В Петербурге, 6 июля, в десятый раз отметили День Достоевского. Работники музеев, театров, библиотек и просто почитатели писателя тревожных и чисто петербуржских романов приняли участие в необычном литературном празднике.
Утро началось с традиционного возложения цветов в музее городской скульптуры. Экскурсоводы-волонтеры музея Достоевского рассказывали о жизни своего любимого писателя, об истории создания произведений и о судьбах его героев.
Праздник прошел с самыми разными мероприятиями, которые охватывают весь спектр проблематики произведений писателя в самых разных жанрах: экскурсионные программы, фильмы, лекции, квесты, мастер-классы, спектакли, уличные представления, гигантские марионетки театра «Кукольный формат», живые скульптуры театра «Битком».
Один из квестов называется «По следам Раскольникова».
- Маршруты, предложенные в квесте, дополнят экскурсии волонтеров! Следуйте
за Раскольниковым, отправляйтесь на «пробу», ищите дом Мармеладовых, проверьте
дорогу, которой герой идет на «дело», а потом вслед за ним отправляйтесь на Сенную
площадь, чтобы во всем сознаться, - кратко рассказали об игре создатели мероприятия.
Самым удивительным и интересным зрелищем для прохожих стал массовый флешмоб. Десятки людей надели маски Достоевского и гуляли так по центру, рядом с метро «Достоевская».
ИСТОЧНИК KP.RU