Петербург заполонили люди с лицом Достоевского

СЕГОДНЯ 21:41 2019-07-06T21:41:51+03:00

В Петербурге отметили День Достоевского Фото: СОЦСЕТИ

В Северной столице отметили день великого писателя

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В Петербурге, 6 июля, в десятый раз отметили День Достоевского. Работники музеев, театров, библиотек и просто почитатели писателя тревожных и чисто петербуржских романов приняли участие в необычном литературном празднике.

Утро началось с традиционного возложения цветов в музее городской скульптуры. Экскурсоводы-волонтеры музея Достоевского рассказывали о жизни своего любимого писателя, об истории создания произведений и о судьбах его героев.

Праздник прошел с самыми разными мероприятиями, которые охватывают весь спектр проблематики произведений писателя в самых разных жанрах: экскурсионные программы, фильмы, лекции, квесты, мастер-классы, спектакли, уличные представления, гигантские марионетки театра «Кукольный формат», живые скульптуры театра «Битком».

Один из квестов называется «По следам Раскольникова».

- Маршруты, предложенные в квесте, дополнят экскурсии волонтеров! Следуйте

за Раскольниковым, отправляйтесь на «пробу», ищите дом Мармеладовых, проверьте

дорогу, которой герой идет на «дело», а потом вслед за ним отправляйтесь на Сенную

площадь, чтобы во всем сознаться, - кратко рассказали об игре создатели мероприятия.

Самым удивительным и интересным зрелищем для прохожих стал массовый флешмоб. Десятки людей надели маски Достоевского и гуляли так по центру, рядом с метро «Достоевская».

ИСТОЧНИК KP.RU