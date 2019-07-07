Погода на 7 июля в Санкт-Петербурге: облачно и прохладно

СЕГОДНЯ 08:56 2019-07-07T08:56:02+03:00

Без зонта и теплой куртки из дома лучше не выходить

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Увы, но первое воскресенье июля, похоже, не порадует жителей и гостей Санкт-Петербурга солнечной и теплой погодой. Как рассказали «Комсомолке» в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 июля без зонта и теплой кофты из дома лучше не выходить.

- Весь день в Северной столице будет облачно с прояснениями, - отмечают синоптики. – Местами пройдет кратковременный дождь.

Днем воздух прогреется до +18 - +20 градусов, ночью в некоторых районах температура упадет до +7. Атмосферное давление меняться практически не будет – ну хоть какая-то радость.

С другой стороны – все это еще цветочки по сравнению с тем, что ждет город на Неве в понедельник. По прогнозам синоптиков, рабочая неделя начнется с проливных дождей, гроз и порывистого ветра. Конечно, недавний «тропический» ливень, из-за которого улицы оказались затоплены, а пешеходам пришлось добираться домой чуть ли не вплавь, повторится вряд ли, но все равно на всякий случай будьте осторожны.

ИСТОЧНИК KP.RU