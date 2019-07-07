2019-07-07T08:56:02+03:00
Общество

Погода на 7 июля в Санкт-Петербурге: облачно и прохладно

Без зонта и теплой куртки из дома лучше не выходить
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Дождливым будет и начало рабочей недели.Дождливым будет и начало рабочей недели.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Увы, но первое воскресенье июля, похоже, не порадует жителей и гостей Санкт-Петербурга солнечной и теплой погодой. Как рассказали «Комсомолке» в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 июля без зонта и теплой кофты из дома лучше не выходить.

- Весь день в Северной столице будет облачно с прояснениями, - отмечают синоптики. – Местами пройдет кратковременный дождь.

Днем воздух прогреется до +18 - +20 градусов, ночью в некоторых районах температура упадет до +7. Атмосферное давление меняться практически не будет – ну хоть какая-то радость.

С другой стороны – все это еще цветочки по сравнению с тем, что ждет город на Неве в понедельник. По прогнозам синоптиков, рабочая неделя начнется с проливных дождей, гроз и порывистого ветра. Конечно, недавний «тропический» ливень, из-за которого улицы оказались затоплены, а пешеходам пришлось добираться домой чуть ли не вплавь, повторится вряд ли, но все равно на всякий случай будьте осторожны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Капитан петербургского «Зенита» не увидел ничего страшного в проигрыше команды
Петербург заполонили люди с лицом Достоевского
Матч «Зенит» - «Локомотив» завершился победой москвичей
Петербуржцы смогут пройти бесплатное медицинское обследование на даче
Смертельное ДТП заблокирвало движение по «Нарве» в Ленобласти
Дольщики перекрыли дороги в Мурино
Двое парней ограбили кота Елисея в центре Петербурга
Смотри на знак!: Петербуржец превратился в «кирпич» в Пушкине
Данила Козловский и Ксения Раппопорт прочитали детские сказки в Новой Голландии
К паруснику «Полтава» на Английской набережной выстроилась огромная очередь
Хулиган залил газом по периметру здание прокуратуры Петербурга
Выпускница школы в Петербурге отравилась смесью таблеток
Трое на одного: На стройке в Петербурге мужчину избили палками
Петербуржцы восстановят фонтан с зонтом у метро «Нарвская»