Капитан петербургского «Зенита» не увидел ничего страшного в проигрыше команды
Петербургский футбольный клуб «Зенит» потерпел поражение во вчерашнем матче с командой «Локомотив» за Суперкубок России. Разгромным счет, конечно, не назовешь – всего-то 3:2 – но все равно обидно. Хотя, например, сам капитан команды Бранислав Иванович не видит в случившемся ничего страшного.
- Думаю, что ничего страшного не произошло, - рассказал он в интервью на официальном сайте «Зенита». – Нам нужно дальше готовиться к сезону, который будет очень долгий и трудный.
По словам Ивановича, у «Зенита» были все шансы победить, но что-то пошло не так.
- Мы быстро пропустили, и это сказалось на нашей игре, - отметил футболист. - Потом почему-то не смогли добавить в движении, когда это было необходимо. Второй тайм начали очень хорошо, но потом пропустили два легких необязательных гола и уже не смогли переломить ситуацию.
Следующий матч – на этот раз в рамках 1 тура Российской премьер-лиги – «Зенит» отыграет 14 июля с командой «Тамбов». Пожелаем команде удачи!
ИСТОЧНИК KP.RU