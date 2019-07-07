Капитан петербургского «Зенита» не увидел ничего страшного в проигрыше команды

СЕГОДНЯ 09:14 2019-07-07T09:14:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Петербургский футбольный клуб «Зенит» потерпел поражение во вчерашнем матче с командой «Локомотив» за Суперкубок России. Разгромным счет, конечно, не назовешь – всего-то 3:2 – но все равно обидно. Хотя, например, сам капитан команды Бранислав Иванович не видит в случившемся ничего страшного.

- Думаю, что ничего страшного не произошло, - рассказал он в интервью на официальном сайте «Зенита». – Нам нужно дальше готовиться к сезону, который будет очень долгий и трудный.

По словам Ивановича, у «Зенита» были все шансы победить, но что-то пошло не так.

- Мы быстро пропустили, и это сказалось на нашей игре, - отметил футболист. - Потом почему-то не смогли добавить в движении, когда это было необходимо. Второй тайм начали очень хорошо, но потом пропустили два легких необязательных гола и уже не смогли переломить ситуацию.

Следующий матч – на этот раз в рамках 1 тура Российской премьер-лиги – «Зенит» отыграет 14 июля с командой «Тамбов». Пожелаем команде удачи!

ИСТОЧНИК KP.RU