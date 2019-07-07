2019-07-07T11:24:48+03:00
Общество

Петербург вошел в тройку регионов, где проходит больше всего свадебных торжеств

Лидерами рейтинга стали Москва и Московская область
Сергей ВОЛЧКОВ
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Годом ранее Северная столица была признана самым "свадебным" городом России.Годом ранее Северная столица была признана самым "свадебным" городом России.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Федеральная служба государственной статистики опубликовала рейтинг городов и регионов, где люди чаще всего играют свадьбы. Санкт-Петербург совершенно ожидаемо и заслужено вошел в пятерку лидеров: наш город эксперты поставили на третью строчку.

- Лидерами рейтинга стали Москва и Московская область, - уточнили в ведомстве. – На четвертом месте оказался Краснодарский край, замкнула пятерку лидеров Свердловская область.

В число регионов, где проходит меньше всего свадебных торжеств, вошли Алтай, Калмыкия и Магаданская область.

Отметим, что в прошлом году Северную столицу признали лучшим «свадебным» городом России – правда, сделал это не Росстат, а туристический сервис Tvil.ru по результатам опроса пользователей. Санкт-Петербург тогда набрал 47 % голосов, обогнав по уровню народной любви Иваново и Геленджик. А вот Москва оказалась на пятом месте – за нее свои голоса отдали только 8 % опрошенных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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