40 детей эвакуировали из загоревшегося детского сада в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:11 2019-07-07T12:11:05+03:00

По счастью, распространиться огню не дали. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

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В Курортном районе Санкт-Петербурга в поселке Ушково сегодня произошло ЧП: загорелся детский сад № 78. Об инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях.

- По предварительным данным, загорелась проводка, - рассказала «Комсомолке» одна из свидетельниц происшествия.- Детей эвакуировали. По счастью, распространиться огню не дали – вовремя среагировали пожарные.

Как уточняет наша собеседница, пламя охватило часть второго этажа и крышу здания. Справиться с пожаром у сотрудников МЧС получилось довольно быстро: сейчас они ломают перекрытия крыши в поисках очагов.

Детский сад № 78 – так называемый «летний» детский садик, который работает по принципу школьного летнего лагеря или санатория: родители отводят туда своих чад и оставляют до самой осени, навещая на выходных. На момент возгорания в здании находилось 40 детей. Сейчас всех их распределили по другим садикам.

ИСТОЧНИК KP.RU