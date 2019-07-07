2019-07-07T14:40:30+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге в булочную, где продавали пирожки с опарышами, нагрянул Роспотребнадзор

В ходе проверки выяснилось, что заведение работало с многочисленными нарушениями
Сергей ВОЛЧКОВ
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Расследование инцидента продолжается.Расследование инцидента продолжается.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Мерзкую находку сделала вчера, 6 июля, жительница Петербурга, когда, вернувшись домой из магазина, решила побаловать свою дочь только что купленной сдобой. В начинке шевелились опарыши – личинки мясных мух. Благодаря активным действиям пострадавшей этот факт быстро стал достоянием широкой общественности: возмущенная женщина обратилась к руководству магазина, в полицию, в Роспотребнадзор и вдобавок привлекла к проблеме СМИ.

- Результатом стало тут же начатое санитарно-эпидемиологическое расследование, - рассказали «Комсомолке» в городском отделении Роспотребнадзора.

Специалисты нашли множество грубейших нарушений: как оказалось, в магазинчике по улице Руставели, дом 13Б, не соблюдался температурный режим хранения выпечки, не проводился бракераж (проверка товаров на предмет брака. – прим.ред.); под оборудованием нашлись залежи грязи, а в торговом зале – стайки мух. Вероятно, тех самых, которые и отложили яйца в злосчастный пирожок.

- В рамках расследования были взяты пробы готовой продукции, - уточнили в Роспотребнадзоре. – Проверка продолжается. Ситуация находится на контроле Уравления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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