2019-07-07T16:46:12+03:00
Происшествия

16 китайских туристов отравились в ресторане в Санкт-Петербурге

Как показала проверка, в заведении не соблюдались элементарные санитарные нормы
Сергей ВОЛЧКОВ
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От лечения в стационаре пострадавшие отказались и вечером того же дня улетели в Москву.От лечения в стационаре пострадавшие отказались и вечером того же дня улетели в Москву.Фото: Артем КИЛЬКИН
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От недобросовестных поваров и рестораторов страдают не только жители, но и гости Санкт-Петербурга. Так, походом в больницу закончился тур по городу на Неве для 16 туристов из Китая – все они почувствовали сильное недомогание после того, как пообедали в ресторане при отеле «Шанхай» на Васильевском острове. О случившемся «Комсомолке» рассказали в городском управлении Роспотребнадзора.

- 15 человек в итоге были госпитализированы – их отправили в больницу имени Боткина, - уточнили в ведомстве. – Там пострадавших обследовали и оказали медицинскую помощь.

От дальнейшего лечения в стационаре туристы отказались. Благо, ничего серьезного ни у кого из обратившихся медики не нашли. На этом невеселые приключения в Северной столице для гостей из Китая закончились – в тот же день, 6 июля, они в полном составе улетели в Москву.

Ну а для Роспотребнадзора все, напротив, только начинается. Специалисты провели в ресторане проверку и, как и следовало ожидать, нашли огромное количество грубых нарушений. В заведении отсутствовали дезинфицирующие средства, часть продукции хранилась на полу, в помещениях в изобилии водились тараканы и мухи. Кроме того, повара не имели специальной одежды, а все продукты – мяса, рыба, овощи и корнеплоды – обрабатывались в одном зале. Учитывая то, что ресторан, по сообщениям ведомства, принимает до 1 000 человек в день, становится даже удивительно, что отравления не приобрели массовый характер.

- В ходе проверки было забраковано, утилизировано и отправлено в отходы более 60 килограмм пищевой продукции, которая могла стать причиной распространения кишечной инфекции, - отметили в Роспотребнадзоре.

Деятельность ресторана приостановлена. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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