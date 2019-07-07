Рабочая неделя в Санкт-Петербурге и Ленобласти начнется с ливней и гроз

СЕГОДНЯ 16:28 2019-07-07T16:28:17+03:00

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МЧС призывает жителей и гостей Санкт-Петербурга и Ленинградской области быть особенно осторожными в ближайшие понедельник и вторник, 8 и 9 июля. Причина – неблагоприятные погодные условия. Или, говоря простым языком, ливни, гроза и порывистый ветер.

- 8 июля местами ожидается слабый туман, проливные дожди с грозами и порывами ветра до 13 метров в секунду, - рассказали «Комсомолке» в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – 9 июля ситуация не улучшится: все так же будут отмечаться ливни и грозы, а порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

Конечно, лучшая модель поведения в таких условиях - крепко-накрепко закрыть двери и окна, завернуться в одеяло и пить горячий кофе. Тем же, кто переждать непогоду дома не сможет, МЧС рекомендует быть аккуратнее на дорогах, не выходить в лес, не приближаться во время шторма к деревьям и линиям электропередач и держаться подальше от воды.

- Кроме того, 8 и 9 числа существует опасность возникновения аварий на объектах ЖКХ, - отмечают в ведомстве. – Возможно, местами будут наблюдаться перебои с электричеством и водой.

Погода более-менее войдет в норму только начиная со среды, 10 июля. Днем все так же будет пасмурно, но без осадков, ветер синоптики обещают умеренный, без порывов.

ИСТОЧНИК KP.RU