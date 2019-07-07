Вандалы соскоблили позолоту с крыльев грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 17:46 2019-07-07T17:46:57+03:00

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Не успели знаменитые петербургские грифоны вернуться на Банковский мост, как их атаковали вандалы. Неизвестные частично соскребли позолоту на крыльях – теперь из-под верхнего блестящего слоя местами проглядывает обыкновенная желтая краска. Об случившемся рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

- Сначала «потерли» шарики, а теперь и до грифонов добрались, - сокрушаются пользователи. – Еще месяц-другой такого обращения, и от позолоты вообще ничего не останется.

«Шарики», о которых идет речь в комментариях – декоративные элементы на перилах Банковского моста. Ранее они тоже пострадали от рук вандалов. Причем если на крыльях грифонов появились лишь слабые и не особо заметные на первый взгляд потертости, то с шариков уже на следующий день после торжественного открытия переправы соскребли практически все. На ситуацию обратил внимание даже «Мостотрест» - организация, ответственная за содержание и эксплуатацию моста. Ее сотрудники призвали жителей и гостей города относиться к памятникам архитектуры так, как они на самом деле того заслуживают – бережно и ответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU