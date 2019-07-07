Строительство нового спортивного центра началось в парке 300-летия в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 18:17 2019-07-07T18:17:14+03:00

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На территории парка 300-летия в Санкт-Петербурге вырос синий строительный забор, а за ним развернулось очередное большое строительство. Судя по пояснительной табличке, после его завершения на части парка появится новый спортивно-досуговый центр для сдачи норм ГТО. Об этом сегодня, 7 июля, сообщили в соцсетях участники группы «Приморский район. Онлайн»

- Если это действительно будет общедоступный спортивный центр, а не очередной закрытый клуб, то очень даже здорово, - оценили перспективы пользователи. – Позаниматься на берегу Финского залива – кайф!

Впрочем, оптимизм по поводу будущего проекта разделили не все: в комментариях под записью развернулась жаркая дискуссия. Одни принялись сетовать на то, что очередной кусочек парка – да еще и один из самых живописных – займет очередная стройка. Другие – доказывать, что парка на этом месте уже как такового и нет, а есть пустырь, никому не принадлежащий, и никем не благоустроенный.

Как бы то ни было, ясно одно – центру ГТО все-таки быть. Причем, судя по приложенной картинке проекта, его планируют сделать по-настоящему масштабным: с беговыми дорожками, площадкой для прыжков в длину и крытыми павильонами.

ИСТОЧНИК KP.RU