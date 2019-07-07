У питона, найденного в диване в квартире на улице Авангардной в Санкт-Петербурге, подозревают перелом

СЕГОДНЯ 18:50 2019-07-07T18:50:47+03:00

По словам специалистов центра "Сирин", змею могли травмировать те же самым диваном, в котором ее и нашли

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У питона, найденного в диване в квартире на улице Авангардной, может быть перелом. К такому выводу пришли специалисты центра помощи диким животным «Сирин», где «диванный змий» (так они окрестили нового постояльца) сейчас находится на содержании.

- Нас настораживает его состояние, - отметили в центре. – Вполне возможно, что его зажали диваном. Особенно если учитывать, что нашли его люди, которые даже не предполагали, что у них в диване может оказаться экзотическая змея.

Специалисты отмечают, что до того, как попасть в диван, питон около двух месяцев вел «бродячий образ жизни», так как в центр он попал обезвоженным и заметно отощавшим. Впрочем, могшо быть и по-другому: по одной из версий, питон достался жильцам «в наследство» от предыдущих хозяев квартиры.

- У нас такое бывает, - отметили в центре. – Раза три-четыре в год к нам поступают заявки о змеях, найденных в квартирах.

Сейчас «диванный змей» вместе с волонтерами дожидается своей очереди на рентген. В зависимости от того, подтвердится предварительный диагноз или нет, специалисты решат, как с ним поступать дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU