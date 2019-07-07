Нева изменила цвет в районе морского порта в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 19:22 2019-07-07T19:22:09+03:00

По словам очевидцев, в воду могло попасть машинное масло или остатки химии, которой моют турбины судовых двигателей. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

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Локальными экологическими «катастрофами» жителей и гостей Санкт-Петербурга давно уже не удивишь: та же многострадальная река Мурзинка, постоянно меняющая цвет то на бурый, то на зеленый, то на ядовито-желтый, давно уже стала притчей во языцех. Очередное бедствие, масштабы которого пока не известны, затронуло главную водную артерию Северной столицы – Неву. Вечером 7 июля очевидцы заметили в ней странные маслянистые разводы цвета кофе с молоком.

- Вот такая гадость плавает в районе улицы Двинская, 13, - рассказали пользователи в социальной сети «ВКонтакте». – Что это такое – непонятно. Но не водоросли точно – скорее, какая-то химия.

На фотографиях, действительно, видны пятна некого густого вещества. В комментариях предположили, что это могут быть остатки машинного масла или средств, которыми чистят турбины судовых двигателей – неподалеку от места, где были сделаны фотографии, находится морской порт.

ИСТОЧНИК KP.RU