2019-07-07T19:49:08+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге появилось граффити, посвященное миледи из «Трех мушкетеров»

Таким способом его автор попытался помочь актрисе Маргарите Тереховой, страдающей болезнью Альцгеймера
Сергей ВОЛЧКОВ
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Свою работу автор украсил искусственными лилиями, насаженными на торчащие из лужи штыри арматуры. Фото: Instagram художника LoketskiСвою работу автор украсил искусственными лилиями, насаженными на торчащие из лужи штыри арматуры. Фото: Instagram художника Loketski
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Заурядная бетонная плита, лежащая в большой луже на улице Валерия Гаврилина в Санкт-Петербурге, стараниями известного городского художника под ником Loketski превратилась в настоящий арт-объект. Художник нарисовал на ней потрет знаменитой миледи Винтер из советского фильма «Три мушкетера» в исполнении актрисы Маргариты Тереховой.

- Возможно, не все знают, что Маргариту Борисовну последние годы мучает страшный недуг. Неизлечимая болезнь (Альцгеймера – прим.ред) постепенно превращает её сознание в "чёрный пруд", - написал Loketski в своем Instagram. - Советский театр и кинематограф были устроены таким образом, что артисты хоть и получали всенародную славу, но гонорары имели относительно скромные. Многие из них встретили старость в нужде, некоторые — в крайней. По состоянию здоровья Маргарите Тереховой требуется круглосуточный уход, сиделка. Её дочь едва справляется.

Художник призвал всех неравнодушных помочь семье актрисы. Реквизиты для перечисления пожертвований можно найти в его профиле или на сайте Союза кинематографистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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