В Санкт-Петербургском госуниверситете появится уникальная коллекция образцов крови людей с диабетом второго типа

СЕГОДНЯ 20:19 2019-07-07T20:19:56+03:00

Проект будет международным - вместе с учеными из СПбГУ в нем примут участие специалисты Тартуского университета в Эстонии. Фото: пресс-служба СПбГУ

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В ближайшие полтора года в лаборатории геномной медицины СПбГУ появится уникальная коллекция биологических образцов людей, страдающих диабетом второго типа. Их изучение, отмечают сотрудники университета, позволит выявлять тяжелый недуг еще до появления первых симптомов.

- Базами для сбора образцов станут Псковская областная клиническая больница, НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта, Городская больница Святого Георгия и другие медицинские учреждения Петербурга, в том числе эндокринологические центры, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе университета. - Также в проекте, где СПбГУ выступает в качестве головной организации, принимают участие генетики одного из самых известных геномных центров Европейского союза — Тартуского университета в Эстонии.

Работа с образцами поможет определить, мутации в каких генах приводят к развитию диабета. Подобные исследования уже ведутся, однако материалом для них чаще всего становятся образцы, взятые у американцев или европейцев.

Кроме того, у проекта будет еще и образовательная функция. Своими наработками ученые планируют поделиться с медиками, в первую очередь – терапевтами и эндокринологами.

ИСТОЧНИК KP.RU