В Ленобласти подросток на мотоцикле протаранил электричку

СЕГОДНЯ 08:24 2019-07-08T08:24:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Странное дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 7 июля в Лужском районе Ленинградской области. Около восьми часов вечера 15-летний подросток на мотоцикле попытался проскочить железнодорожный переезд, но не успел и врезался в поезд.

- Удар о состав пришелся в районе третьего вагона, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Надо сказать, что переезд в районе деревни Низовская, где и произошло ДТП, оборудован светофором и звуковой сигнализацией, но шлагбаума там нет.

При этом на мотоцикле «Днепр» не было знаков, а сам парень ехал без шлема. последнее и привело к тяжелым последствиям для юноши. При ударе он получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. По предварительным данным, молодой мотоциклист впал в кому.

Из-за аварии движение электричек на Лужском направлении задерживалось на 20 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU