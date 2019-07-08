В Ленобласти подросток на мотоцикле протаранил электричку
Странное дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 7 июля в Лужском районе Ленинградской области. Около восьми часов вечера 15-летний подросток на мотоцикле попытался проскочить железнодорожный переезд, но не успел и врезался в поезд.
- Удар о состав пришелся в районе третьего вагона, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Надо сказать, что переезд в районе деревни Низовская, где и произошло ДТП, оборудован светофором и звуковой сигнализацией, но шлагбаума там нет.
При этом на мотоцикле «Днепр» не было знаков, а сам парень ехал без шлема. последнее и привело к тяжелым последствиям для юноши. При ударе он получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. По предварительным данным, молодой мотоциклист впал в кому.
Из-за аварии движение электричек на Лужском направлении задерживалось на 20 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU