2019-07-08T08:48:21+03:00
Происшествия

На перекрестке Невского и Садовой «Мерседес» влетел в скорую помощь

В результате аварии травмы получили двое врачей
Петр КИБЕР
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На перекрестке Невского и Садовой черный "Мерседес" с московскими номерами протаранил скорую помощь. Фото: vk.com/dorinspbНа перекрестке Невского и Садовой черный "Мерседес" с московскими номерами протаранил скорую помощь. Фото: vk.com/dorinspb
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Классическая авария произошла вечером 7 июля в самом центре Петербурга. На перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы «Мерседес» не пропустил машину скорой помощи и протаранил ее.

- За рулем иномарки находился 24-летний водитель, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позднее в интернете были опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения, расположенной на одном из зданий. На записи хорошо видно, как скорая помощь с мигалками с Невского проспекта налево поворачивает на Садовую улицу. Все три ряда автомобилей встречного потока пропускают машину, однако из-за притормозившего троллейбуса с правого ряда вылетает черный «Мерседес» с московскими номерами, который таранит скорую.

В результате аварии травмы получили два фельдшера из медицинского экипажа. О состоянии водителя люксовой иномарки ничего не известно, а вот его машину можно отправлять под списание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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