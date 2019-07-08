На перекрестке Невского и Садовой «Мерседес» влетел в скорую помощь
Классическая авария произошла вечером 7 июля в самом центре Петербурга. На перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы «Мерседес» не пропустил машину скорой помощи и протаранил ее.
- За рулем иномарки находился 24-летний водитель, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Позднее в интернете были опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения, расположенной на одном из зданий. На записи хорошо видно, как скорая помощь с мигалками с Невского проспекта налево поворачивает на Садовую улицу. Все три ряда автомобилей встречного потока пропускают машину, однако из-за притормозившего троллейбуса с правого ряда вылетает черный «Мерседес» с московскими номерами, который таранит скорую.
В результате аварии травмы получили два фельдшера из медицинского экипажа. О состоянии водителя люксовой иномарки ничего не известно, а вот его машину можно отправлять под списание.
ИСТОЧНИК KP.RU