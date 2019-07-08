Петербуржцев возмутили три квадроцикла, которые «помылись» в Финском заливе
Благосостояние россиян сильно отличается друг от друга. Кто-то считает каждый рубль и покупает только распродажные товары, а кто-то может позволить себе такую дорогую игрушку за пару миллионов, как квадроцикл. При этом соблюдать все правила владельцы дорогой техники не желают. Так, петербуржцев возмутили трое «наездников» искупавших своих железных коней в Финском заливе.
- Когда жалко денег на мойку. Залив. Репино/Комарово, - пишут очевидцы происшествия, снявшие и опубликовавшие видео в соцсетях.
В Репино владельцы квадроциклов "помыли" технику в Финском заливе. Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Птербург. Неизданное"
На записи видно как по заливу, среди сидящих на камнях чаек катается тройка хорошо экипированных квадроциклов. Естественно, что вся грязь, включая бензин, масло и прочие технические жидкости попала в воду. И это в том месте Курортного района, где любят отдыхать семьи с детьми.
Очевидно и то, что несущееся по пляжу тяжелые квадроциклы представляют серьезную опасность для людей. Не стоит говорить, что подобная выходка возмутила петербуржцев.
- Дебилы, - самое мягкое выражение из сказанного в адрес мотоциклистов.
ИСТОЧНИК KP.RU