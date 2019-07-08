Петербуржцев возмутили три квадроцикла, которые «помылись» в Финском заливе

СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-08T09:30:50+03:00

Деньги есть - катайся где хочешь? Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Владельцы дорогой техники сначала прокатились по пляжу в Репино, а потом заехали в воду [видео]

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Благосостояние россиян сильно отличается друг от друга. Кто-то считает каждый рубль и покупает только распродажные товары, а кто-то может позволить себе такую дорогую игрушку за пару миллионов, как квадроцикл. При этом соблюдать все правила владельцы дорогой техники не желают. Так, петербуржцев возмутили трое «наездников» искупавших своих железных коней в Финском заливе.

- Когда жалко денег на мойку. Залив. Репино/Комарово, - пишут очевидцы происшествия, снявшие и опубликовавшие видео в соцсетях.

В Репино владельцы квадроциклов "помыли" технику в Финском заливе. Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Птербург. Неизданное"

На записи видно как по заливу, среди сидящих на камнях чаек катается тройка хорошо экипированных квадроциклов. Естественно, что вся грязь, включая бензин, масло и прочие технические жидкости попала в воду. И это в том месте Курортного района, где любят отдыхать семьи с детьми.

Очевидно и то, что несущееся по пляжу тяжелые квадроциклы представляют серьезную опасность для людей. Не стоит говорить, что подобная выходка возмутила петербуржцев.

- Дебилы, - самое мягкое выражение из сказанного в адрес мотоциклистов.

ИСТОЧНИК KP.RU