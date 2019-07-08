2019-07-08T10:10:15+03:00
Общество

В Петербурге ГИБДД неделю будет ловить нелегалов и прочих таксистов-нарушителей

Усиленный рейд по выявлению проблем в сфере перевозок пройдет с 8 по 15 июля
Петр КИБЕР
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В Петерберге начинается неделя "профилактики" ГИБДД по такси.В Петерберге начинается неделя "профилактики" ГИБДД по такси.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На неделю потеряют покой петербургские таксисты-нарушители. С 8 по 15 июля в рейд с логичным названием «Такси» выходят инспектора ГИБДД. В течение семи дней полицейские будут усиленно выявлять проблемы в сфере пассажирских перевозок и искать нелегалов за рулем.

- В поле зрения инспекторов подадут водители такси, а также должностные лица компаний-перевозчиков, - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Но это не значит, что нарушителей будут ловить только неделю, а дальше хоть трава не расти. Проведение оперативно-профилактического мероприятия означает повышенное внимание к проблеме, которая уже давно стоит достаточно остро.

Аварии с автомобилями такси происходят ежедневно, а с помощью компаний-агрегаторов, автомобили с шашечками «расплодились» в Петербурге в неимоверном количестве. И далеко не всегда за рулем сидит адекватный, знающий город, хорошо говорящий по-русски и просто выспавшийся водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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