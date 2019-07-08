В грузинской пекарне на Новочеркасском проспекте посетитель выстрелил продавщице из «травмата» в лицо
Полиция Красногвардейского района Санкт-Петербурга задержала агрессивного мужчину, который выстрелил из травматического пистолета в лицо работнице пекарни. Инцидент произошел утром в воскресенье, 7 июля, на Новочеркасском проспекте.
- К медикам женщину привезли с ранением левой щечной скуловой области и переломом нижней медиальной стенки левой глазницы. Они находится в состоянии средней тяжести, - пишет «Мойка 78».
Пострадавшей оказалась 34-летняя уроженка Узбекистана. Чем женщина-пекарь разозлила посетителя - неизвестно, но теперь ей придется некоторое время провести в больнице.
А вот самого агрессивного посетителя грузинской пекарни «Гермиели Пури» уже задержали полицейские. Стрелком оказался молодой уроженец одной из кавказских республик. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
ИСТОЧНИК KP.RU