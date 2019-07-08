2019-07-08T10:39:26+03:00
Происшествия

В грузинской пекарне на Новочеркасском проспекте посетитель выстрелил продавщице из «травмата» в лицо

Агрессивного мужчину задержали и обвинили в хулиганстве
Петр КИБЕР
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Работницу пекарни в Петербурге подстрелил агрессивный посетитель.Работницу пекарни в Петербурге подстрелил агрессивный посетитель.Фото: Евгения САВИНА
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Полиция Красногвардейского района Санкт-Петербурга задержала агрессивного мужчину, который выстрелил из травматического пистолета в лицо работнице пекарни. Инцидент произошел утром в воскресенье, 7 июля, на Новочеркасском проспекте.

- К медикам женщину привезли с ранением левой щечной скуловой области и переломом нижней медиальной стенки левой глазницы. Они находится в состоянии средней тяжести, - пишет «Мойка 78».

Пострадавшей оказалась 34-летняя уроженка Узбекистана. Чем женщина-пекарь разозлила посетителя - неизвестно, но теперь ей придется некоторое время провести в больнице.

А вот самого агрессивного посетителя грузинской пекарни «Гермиели Пури» уже задержали полицейские. Стрелком оказался молодой уроженец одной из кавказских республик. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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