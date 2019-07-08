2019-07-08T12:00:24+03:00
Общество

Дело о самопроизвольной разводке Володарского моста дошло до суда

На скамье подсудимых может оказаться бригадир одной из технических служб «Мостотреста»
Петр КИБЕР
Поделиться:
Дело о самопроизвольной разводке Володарского моста дошло до суда.Дело о самопроизвольной разводке Володарского моста дошло до суда.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Разводные мосты Петербурга - не только аттракцион для туристов, но и головная боль для самих горожан. Но иногда только стоянием на берегу Невы дело не ограничивается. Так в августе 2018 года крыло Володарского моста начало подниматься тогда, когда по переправе ехали машины. В результате произошло ДТП с двумя легковушками и автобусом. Один человек получил серьезные травмы. Тогда же по факту ЧП было заведено дело, а теперь оно направлено в суд.

- Невский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Константина Ромащенкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», - сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, Ромащенков, зная, что разводка производится с 2.00 до 03.45 и с 4.15 до 05.45 около половины девятого вечера 25 августа 2018 года включил насос системы гидропривода, что привело к поднятию крыла моста на 30-40 сантиметров.

В поднявшуюся створку влетели две машины и автобус. Сильнее всего пострадал водитель «Лады Калины». Мужчина был госпитализирован, вред здоровью был оценен как тяжкий, что и стало поводом для уголовного дела.

Виновнику происшествия грозит до года тюрьмы или до четырех лет ограничения свободы и исправительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На развязке КАД с трассой в Мурино на год ограничат движение
Шаверму, в которой отравились 53 человека, закрыли на три месяца
В грузинской пекарне на Новочеркасском проспекте посетитель выстрелил продавщице из «травмата» в лицо
В Петербурге ГИБДД неделю будет ловить нелегалов и прочих таксистов-нарушителей
Петербуржцев возмутили три квадроцикла, которые «помылись» в Финском заливе
На перекрестке Невского и Садовой «Мерседес» влетел в скорую помощь
В Ленобласти подросток на мотоцикле протаранил электричку
Прогноз погоды на понедельник, 8 июля: Гроза и дождь после яркого солнца
В городе Колпино водители маршруток моют в реке канистры из-под солярки
В Санкт-Петербургском госуниверситете появится уникальная коллекция образцов крови людей с диабетом второго типа
В Санкт-Петербурге появилось граффити, посвященное миледи из «Трех мушкетеров»
Нева изменила цвет в районе морского порта в Санкт-Петербурге
У питона, найденного в диване в квартире на улице Авангардной в Санкт-Петербурге, подозревают перелом
Строительство нового спортивного центра началось в парке 300-летия в Санкт-Петербурге
Вандалы соскоблили позолоту с крыльев грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге
Парусник "Полтава" пробудет на Английской набережной в Санкт-Петербурге до 16 июля
Рабочая неделя в Санкт-Петербурге и Ленобласти начнется с ливней и гроз
16 китайских туристов отравились в ресторане в Санкт-Петербурге