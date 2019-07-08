Дело о самопроизвольной разводке Володарского моста дошло до суда

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-08T12:00:24+03:00

На скамье подсудимых может оказаться бригадир одной из технических служб «Мостотреста»

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Разводные мосты Петербурга - не только аттракцион для туристов, но и головная боль для самих горожан. Но иногда только стоянием на берегу Невы дело не ограничивается. Так в августе 2018 года крыло Володарского моста начало подниматься тогда, когда по переправе ехали машины. В результате произошло ДТП с двумя легковушками и автобусом. Один человек получил серьезные травмы. Тогда же по факту ЧП было заведено дело, а теперь оно направлено в суд.

- Невский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Константина Ромащенкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», - сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, Ромащенков, зная, что разводка производится с 2.00 до 03.45 и с 4.15 до 05.45 около половины девятого вечера 25 августа 2018 года включил насос системы гидропривода, что привело к поднятию крыла моста на 30-40 сантиметров.

В поднявшуюся створку влетели две машины и автобус. Сильнее всего пострадал водитель «Лады Калины». Мужчина был госпитализирован, вред здоровью был оценен как тяжкий, что и стало поводом для уголовного дела.

Виновнику происшествия грозит до года тюрьмы или до четырех лет ограничения свободы и исправительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU