2019-07-08T13:24:09+03:00
Общество

Шаверму, в которой отравились 53 человека, закрыли на три месяца

Владельцы кафе «Евро Кебаб» привлекли к административной ответственности
Петр КИБЕР
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90 дней кафе на площади Мужества не будет продавать опасную шаверму.90 дней кафе на площади Мужества не будет продавать опасную шаверму.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Суд Калининского района Санкт-птеребурга постановил на 90 суток приостановить деятельность индивидуального предпринимателя Петра Горбунова - владельца кафе «Евро Кебаб», в котором шавермой отравились 53 человека.

- Установлено, что предприятие общепита работало со множественными нарушениями санитарных норм, а его работники не имели личных медицинских книжек, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На рассмотрение дела в суд собственник не явился, поэтому решение было вынесено заочно. Теперь, как минимум три месяца кафе у площади Мужества работать не будет. Впрочем, это не все возможные неприятности для владельца. Роспотребнадзор уже пообещал поддержать в суде пострадавших, которые потребуют компенсации за «потраченное» здоровье.

Напомним, что инцидент с отравлением произошел 30 июня. Уже на следующий день в больницах оказались 30 человек, а потом и больше 50-ти. Причиной бед оказался испорченный чесночный соус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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