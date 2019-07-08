Шаверму, в которой отравились 53 человека, закрыли на три месяца
Суд Калининского района Санкт-птеребурга постановил на 90 суток приостановить деятельность индивидуального предпринимателя Петра Горбунова - владельца кафе «Евро Кебаб», в котором шавермой отравились 53 человека.
- Установлено, что предприятие общепита работало со множественными нарушениями санитарных норм, а его работники не имели личных медицинских книжек, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
На рассмотрение дела в суд собственник не явился, поэтому решение было вынесено заочно. Теперь, как минимум три месяца кафе у площади Мужества работать не будет. Впрочем, это не все возможные неприятности для владельца. Роспотребнадзор уже пообещал поддержать в суде пострадавших, которые потребуют компенсации за «потраченное» здоровье.
Напомним, что инцидент с отравлением произошел 30 июня. Уже на следующий день в больницах оказались 30 человек, а потом и больше 50-ти. Причиной бед оказался испорченный чесночный соус.
ИСТОЧНИК KP.RU