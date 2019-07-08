На развязке КАД с трассой в Мурино на год ограничат движение
Запастись терпением предстоит всем автомобилистам Петербурга, а в особенности жителям Мурино-Девяткино и дачникам, ездящим по КАД и трассе на Матоксу. В районе этой развязке на целый год будет ограничено движение.
- В период с 9 июля 2019 года по 15 июня 2020 года будут перекрыты для движения полоса безопасности и первая полоса, по второй, третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».
Развязку КАД с автодорогой Санкт-Петербург – Матокса на год частично перекроют ради подключения к кольцевой трассе подъезда от нового международного автовокзала, который строится в Девяткино.
Когда все работы будут закончены, пропускная способность транспортного узла существенно увеличится. Но пока надо потерперть. Почти года.
ИСТОЧНИК KP.RU