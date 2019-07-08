Символ мужества: У Дзюбы появились «Золотые яйца»

СЕГОДНЯ 14:28 2019-07-08T14:28:23+03:00

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Любимчик петербургских футбольных болельщиков, Артем Дзюба стал обладателем настоящих золотых яиц. И все за заслуги в спорте. В начале мая 2019 года петербургский ФК «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Причем сине-бело-голубые ворвались на пьедестал еще до того, как закончился чемпионат, показав свое превосходство.

sportsru Золотые яйца -2018/19 получает Артем Дзюба. Поздравляем, ура!

- Приз лучшему игроку РПЛ – золотые яйца. Почему? Да потому что это символ мужества – в футболе и в жизни, - объяснил свою награду спортивный портал Sports.ru.

«Золотые яйца» - ежегодная премия, которой награждают лучших по версии издания спортсменов. Подарок достаточно яркий и экстравагантный.

Получив два огромных золотых «шара», Артем Дзюба не растерялся и сразу же примерил их на себя. Судя по улыбке на его лице, размер и вес его устроил.

sportsru Сразу после вручения Артем Дзюба примерил приз. С размером вроде угадали

Дзюба уже не первый год остается одним из главных любимчиков российского футбола. По окончанию ЧМ-2018 количество подписчиков в соцсети у нападающего перевалило за миллион, а благодарные болельщики называют его: «Наш герой», «Легенда», «Лучший».

ИСТОЧНИК KP.RU