2019-07-08T14:48:19+03:00
Спорт

Никогда не был здесь туристом: Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к Петербургу

Главный тренер сборной России по футболу уверен, что город на Неве достоин принять финал Лиги Чемпионов
Петр КИБЕР
Поделиться:
Станислав Черчесов ни разу не был в Петербурге как турист. Некогда.Станислав Черчесов ни разу не был в Петербурге как турист. Некогда.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Петербург смело можно называть одним из самых футбольных городов страны. И пусть здесь не пять команд, как в столице, а одна, зато за нее болеют все. А еще в Северной столице есть стадион, который принимал Кубок Конфедераций, чемпионат мира и примет кубок Европы. О том, что он об этом думает, рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

- Я никогда не приезжал в советский Ленинград или уже современный Петербург туристом. Вот до сих пор, представьте себе, не сложилось! - приводит слова Станислава Саламовича газета «Петербургский дневник». - Надеюсь, что мне все-таки удастся восполнить этот пробел.

Зато по футбольной части город наставнику сборной знаком хорошо. В качестве тренера Черчесов провел на стадионе на Крестовском острове четыре матча. И, вполне возможно, сыграет еще, если российская дружина пробьется на Евро-2020.

Но совершенно точно, что город в любом случае готов принять игры и европейского чемпионата и будет готов к финалу Лиги Чемпионов 2021 года, если его получит.

- Здесь великолепный стадион – один из лучших в Европе. Петербуржцы обожают футбол. Уверен, что у Петербурга есть хорошие шансы обойти Мюнхен, который также выставил свою кандидатуру, - заявил Станислав Черчесов.

м

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Машина с грудным ребенком перевернулась в центре Петербурга
Легковушка утонула в Верхнем Суздальском озере на севере Петербурга
В Ленобласти во сне умер 7-месячный ребенок, а 4-летний мальчик порвал селезенку, упав с качелей
ДК имени Кирова оштрафован за потерю бюста Пушкина
Символ мужества: У Дзюбы появились «Золотые яйца»
На развязке КАД с трассой в Мурино на год ограничат движение
Шаверму, в которой отравились 53 человека, закрыли на три месяца
Дело о самопроизвольной разводке Володарского моста дошло до суда
В грузинской пекарне на Новочеркасском проспекте посетитель выстрелил продавщице из «травмата» в лицо
В Петербурге ГИБДД неделю будет ловить нелегалов и прочих таксистов-нарушителей
Петербуржцев возмутили три квадроцикла, которые «помылись» в Финском заливе
На перекрестке Невского и Садовой «Мерседес» влетел в скорую помощь
В Ленобласти подросток на мотоцикле протаранил электричку
Прогноз погоды на понедельник, 8 июля: Гроза и дождь после яркого солнца
В городе Колпино водители маршруток моют в реке канистры из-под солярки
В Санкт-Петербургском госуниверситете появится уникальная коллекция образцов крови людей с диабетом второго типа
В Санкт-Петербурге появилось граффити, посвященное миледи из «Трех мушкетеров»
Нева изменила цвет в районе морского порта в Санкт-Петербурге
У питона, найденного в диване в квартире на улице Авангардной в Санкт-Петербурге, подозревают перелом
Строительство нового спортивного центра началось в парке 300-летия в Санкт-Петербурге
Вандалы соскоблили позолоту с крыльев грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге
Парусник "Полтава" пробудет на Английской набережной в Санкт-Петербурге до 16 июля
Рабочая неделя в Санкт-Петербурге и Ленобласти начнется с ливней и гроз
16 китайских туристов отравились в ресторане в Санкт-Петербурге