Никогда не был здесь туристом: Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к Петербургу

СЕГОДНЯ 14:48 2019-07-08T14:48:19+03:00

Станислав Черчесов ни разу не был в Петербурге как турист. Некогда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Петербург смело можно называть одним из самых футбольных городов страны. И пусть здесь не пять команд, как в столице, а одна, зато за нее болеют все. А еще в Северной столице есть стадион, который принимал Кубок Конфедераций, чемпионат мира и примет кубок Европы. О том, что он об этом думает, рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

- Я никогда не приезжал в советский Ленинград или уже современный Петербург туристом. Вот до сих пор, представьте себе, не сложилось! - приводит слова Станислава Саламовича газета «Петербургский дневник». - Надеюсь, что мне все-таки удастся восполнить этот пробел.

Зато по футбольной части город наставнику сборной знаком хорошо. В качестве тренера Черчесов провел на стадионе на Крестовском острове четыре матча. И, вполне возможно, сыграет еще, если российская дружина пробьется на Евро-2020.

Но совершенно точно, что город в любом случае готов принять игры и европейского чемпионата и будет готов к финалу Лиги Чемпионов 2021 года, если его получит.

- Здесь великолепный стадион – один из лучших в Европе. Петербуржцы обожают футбол. Уверен, что у Петербурга есть хорошие шансы обойти Мюнхен, который также выставил свою кандидатуру, - заявил Станислав Черчесов.

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ИСТОЧНИК KP.RU