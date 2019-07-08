2019-07-08T14:54:56+03:00
Общество

ДК имени Кирова оштрафован за потерю бюста Пушкина

За плохое содержание здания петербургский суд потребовал 200 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВА
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ДК имени Кирова в Петербурге потерял бюст ПушкинаДК имени Кирова в Петербурге потерял бюст ПушкинаФото: Евгения ГУСЕВА
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ДК имени Кирова, который занимает здание на Большом проспекте Васильевского Острова в Петербурге, привлекли к административной ответственности. Организация заплатит за то, что привела в непотребное состояние дом, который является объектом культурного наследия федерального значения. За плохой уход за зданием Василеостровский районный суд назначил штраф в 200 тысяч рублей.

- Обшарпанные стены, скрипящий пол и отсутствие противоаварийных работ, это не все проблемы, которые систематически наблюдали инспекторы, проверяя ДК, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Во время очередной проверки, сотрудники ДК имени Кирова не смогли показать должностному лицу КГИОП ценный бюст Александра Пушкина. Как оказалось, он по каким-то причинам оказался утерян.

В начале 2018 года прокуратура уже проверяла Дворец культуры, и тогда они зафиксировали плохое состояние здания: трещины, граффити, обваливающаяся штукатурка. Тогда же у организации были серьезные нарушения требований закона об обращении с отходами производства и потребления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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