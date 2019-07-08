2019-07-08T15:17:18+03:00
Происшествия

В Ленобласти во сне умер 7-месячный ребенок, а 4-летний мальчик порвал селезенку, упав с качелей

Следователи ведут проверку по факту обоих происшествий
Петр КИБЕР
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Следователи выясняют обстоятельства гибели и травмирования малышей в Ленобласти.Следователи выясняют обстоятельства гибели и травмирования малышей в Ленобласти.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Следственное управление СК России по Ленинградской области ведет проверку по факту гибели и травмирования малолетних детей. В первом случае, который произошел в деревне Жабино Гатчинского района. Здесь во сне умер 7-месячный малыш.

- По предварительной информации, ночью 07 июля 2019 года ребенка покормили и уложили спать, ранним утром мать обнаружила малыша без признаков жизни, - сообщает пресс-служба областного Следкома.

Эксперты не нашли на теле младенца следов насильственной смерти, да и семья считается благополучной. Точные обстоятельства гибели ребенка установят позднее. Возможно, что имеет место быть сидром младенческой смерти, когда малыши умирают без видимых причин.

Второй эпизод произошел в городе Сосновый Бор. Здесь после прогулки был экстренно госпитализирован 4-летний мальчик. По словам мамы, ребенок качался на качелях и упал с них.

Малыша срочно доставили в больницу, предварительный диагноз - разрыв селезенки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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