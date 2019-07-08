В Ленобласти во сне умер 7-месячный ребенок, а 4-летний мальчик порвал селезенку, упав с качелей
Следственное управление СК России по Ленинградской области ведет проверку по факту гибели и травмирования малолетних детей. В первом случае, который произошел в деревне Жабино Гатчинского района. Здесь во сне умер 7-месячный малыш.
- По предварительной информации, ночью 07 июля 2019 года ребенка покормили и уложили спать, ранним утром мать обнаружила малыша без признаков жизни, - сообщает пресс-служба областного Следкома.
Эксперты не нашли на теле младенца следов насильственной смерти, да и семья считается благополучной. Точные обстоятельства гибели ребенка установят позднее. Возможно, что имеет место быть сидром младенческой смерти, когда малыши умирают без видимых причин.
Второй эпизод произошел в городе Сосновый Бор. Здесь после прогулки был экстренно госпитализирован 4-летний мальчик. По словам мамы, ребенок качался на качелях и упал с них.
Малыша срочно доставили в больницу, предварительный диагноз - разрыв селезенки.
ИСТОЧНИК KP.RU