2019-07-08T15:43:02+03:00
Происшествия

Легковушка утонула в Верхнем Суздальском озере на севере Петербурга

Машину вытаскивали из воды сотрудники МЧС
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
На "Озерках" машина утонула в водоемеНа "Озерках" машина утонула в водоемеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В понедельник утром, 8 июля, сотрудники МЧС Петербурга вытаскивали из воды машину, устроившую заплыв в Верхнем Суздальском озере в Выборгском районе города. Женщина припарковала авто слишком близко к берегу, а сила притяжения скатила его в водоем. Благо, сама водитель успела выйти из легковушки.

- Женщина оставила свой «Фольксваген» вблизи водоема и ушла, не поставив его на ручной тормоз. Автомобиль сам скатился в воду и уплыл, - рассказали очевидцы в социальной сети.

К тому моменту, как приехали спасатели, машина ушла под воду почти целиком. Но так как озеро не глубокое и спокойное, далеко от берега ее не унесло.

- На этом же озере только с другой стороны несколько лет назад парень с девушкой укатились также в озеро. Не помню уже кто из них, но тогда кто-то один погиб. Там долго на дереве потом венок висел, - вспомнили местные жители.

Опытные водители напомнили, что если парковка на сильном уклоне или вблизи водоема, оврага, обрыва - помимо ручника лучше дополнительно подстраховаться - колеса вывернуть в сторону, камешек подложить. Чтобы автомобиль прочно стоял на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Машина с грудным ребенком перевернулась в центре Петербурга
В Ленобласти во сне умер 7-месячный ребенок, а 4-летний мальчик порвал селезенку, упав с качелей
ДК имени Кирова оштрафован за потерю бюста Пушкина
Никогда не был здесь туристом: Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к Петербургу
Символ мужества: У Дзюбы появились «Золотые яйца»
На развязке КАД с трассой в Мурино на год ограничат движение
Шаверму, в которой отравились 53 человека, закрыли на три месяца
Дело о самопроизвольной разводке Володарского моста дошло до суда
В грузинской пекарне на Новочеркасском проспекте посетитель выстрелил продавщице из «травмата» в лицо
В Петербурге ГИБДД неделю будет ловить нелегалов и прочих таксистов-нарушителей
Петербуржцев возмутили три квадроцикла, которые «помылись» в Финском заливе
На перекрестке Невского и Садовой «Мерседес» влетел в скорую помощь
В Ленобласти подросток на мотоцикле протаранил электричку
Прогноз погоды на понедельник, 8 июля: Гроза и дождь после яркого солнца
В городе Колпино водители маршруток моют в реке канистры из-под солярки
В Санкт-Петербургском госуниверситете появится уникальная коллекция образцов крови людей с диабетом второго типа
В Санкт-Петербурге появилось граффити, посвященное миледи из «Трех мушкетеров»
Нева изменила цвет в районе морского порта в Санкт-Петербурге
У питона, найденного в диване в квартире на улице Авангардной в Санкт-Петербурге, подозревают перелом
Строительство нового спортивного центра началось в парке 300-летия в Санкт-Петербурге
Вандалы соскоблили позолоту с крыльев грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге
Парусник "Полтава" пробудет на Английской набережной в Санкт-Петербурге до 16 июля
Рабочая неделя в Санкт-Петербурге и Ленобласти начнется с ливней и гроз
16 китайских туристов отравились в ресторане в Санкт-Петербурге