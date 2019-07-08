Легковушка утонула в Верхнем Суздальском озере на севере Петербурга

СЕГОДНЯ 15:43 2019-07-08T15:43:02+03:00

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В понедельник утром, 8 июля, сотрудники МЧС Петербурга вытаскивали из воды машину, устроившую заплыв в Верхнем Суздальском озере в Выборгском районе города. Женщина припарковала авто слишком близко к берегу, а сила притяжения скатила его в водоем. Благо, сама водитель успела выйти из легковушки.

- Женщина оставила свой «Фольксваген» вблизи водоема и ушла, не поставив его на ручной тормоз. Автомобиль сам скатился в воду и уплыл, - рассказали очевидцы в социальной сети.

К тому моменту, как приехали спасатели, машина ушла под воду почти целиком. Но так как озеро не глубокое и спокойное, далеко от берега ее не унесло.

- На этом же озере только с другой стороны несколько лет назад парень с девушкой укатились также в озеро. Не помню уже кто из них, но тогда кто-то один погиб. Там долго на дереве потом венок висел, - вспомнили местные жители.

Опытные водители напомнили, что если парковка на сильном уклоне или вблизи водоема, оврага, обрыва - помимо ручника лучше дополнительно подстраховаться - колеса вывернуть в сторону, камешек подложить. Чтобы автомобиль прочно стоял на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU