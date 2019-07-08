2019-07-08T16:04:26+03:00
Происшествия

Машина с грудным ребенком перевернулась в центре Петербурга

Два автомобиля не разъехались на Римского-Корсакова
Лилия КОЗЛОВА
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Машина с ребенком перевернулась при ДТП в центре ПетербургаМашина с ребенком перевернулась при ДТП в центре ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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В Адмиралтейском районе Петербурга днем в понедельник, 8 июля, произошла серьезная авария с «перевертышем». На улице Римского-Корсакова столкнулись два автомобиля, в каждом из них находился ребенок: в одном девочка-подросток, в том, что перевернулся – грудничок.

- «Сузуки Джимни» ехал по главной дороге, а слева в него влетела «Вольво». От удара «Сузуки» перевернулся, - рассказала очевидица произошедшего, которая за минуту до аварии проходила по дороге с дочкой.

В перевернутой машине ехала семья с маленьким ребенком. Все остались живы. Спасатели помогли им выбраться из разбитой машины. Пострадал ли кто-нибудь из них серьезно, пока не известно.

В «Вольво» в момент аварии были мужчина и девочка лет 14-ти. Оба в порядке. У машины разбита только фара и слегка помят бампер.

После ДТП на место приехали сотрудники МЧС, которые обследовали автомобиль и помогли перевернуть его обратно на колеса. Выясняют обстоятельства аварии инспекторы ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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