На Петербург надвигается гроза и сильный ветер

СЕГОДНЯ 17:09 2019-07-08T17:09:25+03:00

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Как оказалось, дожди совсем ненадолго ушли из Петербурга. Солнечный понедельник, 8 июля, во второй половине вновь превратится в непогожий день. Погода резко поменяется с теплой и спокойной на пасмурную и грозовую, с громом и молниями.

- Во второй половине 8 июля в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и ливни, а также усиление ветра до 13 метров в секунду, - предупредили горожан в МЧС Северной столицы.

К какому часу ожидать грозу, спасатели не уточнили. На пять часов вечера небо над Петербургом облачное, однако улицы города залиты солнцем. Кажется, что беды никакой не предвидится.

Тем не менее, погода всегда очень резко меняется в Северной столице. А ливни и грозы этим летом стали по-настоящему разрушительными. На минувшей неделе несколько дней подряд сильно затапливало дороги, машины глохли, попадая в новые «реки». А во время одной из гроз молния ударила прямо в Исаакиевский собор.

ИСТОЧНИК KP.RU