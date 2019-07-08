Трамваи перестанут ходить по Троицкому мосту и Заневскому проспекту

СЕГОДНЯ 17:36 2019-07-08T17:59:05+03:00

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В конце текущей недели закроется трамвайное движение по Троицкому мосту Петербурга, а также по Заневскому проспекту. Общественный транспорт развернут по другому маршруту в связи с дорожными работами, которые будут проводиться на указанных участках. Однако страдать пассажирам придется недолго. Ремонт запланирован всего на несколько дней.

- В связи с дорожными работами на Дворцовой набережной 13 июля с 00:00 до 10 утра и с 18:00 того же дня до пяти утра 15 июля трамваи перестанут ходить по Троицкому мосту. Также с 11 утра 12 июля до пяти утра 15 июля трамваи не будут ходить по Заневскому проспекту, - сообщили в «Горэлектротранс».

Так, на время, пока будет закрыто движение по Троицкому мосту, трамвай № 3 будет ездить от площади Репина по действующему маршруту до Инженерной улицы, далее с нее сворачивать на Белинского, по Литейному проспекту, с него на Литейный мост, даже по улице Академика Лебедева, Лесному проспекту, Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому, улице Смолячкова и до метро «Выборгская», обратно объезжая по Лесному проспекту.

Во время перекрытия Заневского проспекта, трамваи №65 будет ездить по действующей трассе от реки Оккервиль до Заневского проспекта, объезжать его по Новочеркасскому, Среднеохтинскому, Полюстровскому, Пискаревскому проспектам, по улице Жукова, Кондратьевскому, Комсомола, улице Академика Лебедева до Боткинской улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU