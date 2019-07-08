История с падением влюбленной парочки из окна 9-го этажа в Петербурге оказалась выдумкой

СЕГОДНЯ 18:05 2019-07-08T18:05:04+03:00

Женщина действительно умерла, но от рухнувшего на нее телевизора

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В минувшую пятницу, 5 июля, СМИ стали обсуждать удивительную историю любви, страсти и смерти, которая произошла в Невском районе. Якобы той ночью парочка уединилась в комнате, занялась любовными утехами и во время горячих игр вывалилась из окна девятого этажа. Женщина скончалась, а мужчина встал и ушел. Эта странная история долгое время не давала петербуржцам покоя. Почему мужчина выжил? Почему сбежал? Оказалось, что все было несколько иначе.

- Оказалось, что 29-летний парень, находился в той самой квартире на девятом этаже дома по проспекту Солидарности один, без погибшей девушки. Она была просто случайная прохожая, - сообщили в следственном комитете.

В ту ночь парень выпивал и устраивал различный беспредел. В какой-то момент он решил выкинуть из окна телевизор с кинескопическим экраном, который упал прямиком на голову женщине. После такого удара, прохожая умерла на месте.

Правоохранители уже нашли 29-летнего хулигана и возбудили уголовное дело. В понедельник, 8 июля, молодому человеку предъявили обвинение в том, что его безалаберные действия повлекли за собой смерть. Оказалось, история совсем не о страстной любви, а глупости.

ИСТОЧНИК KP.RU