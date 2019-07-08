Соус за 6 рублей может стоить полмиллиона ресторану фастфуда в Петербурге

СЕГОДНЯ 19:09 2019-07-08T19:09:32+03:00

Посетитель кафе пожаловался в инстанции за то, что ему не дали бесплатную приправу

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Недовольный петербуржец пожаловался в Федеральную антимонопальную службу после того, как получил неполный «комбо» в одном из заведений фастфуда города. Популярный ресторан быстрого питания в Петербурге может поплатиться полумиллионом рублей за соус стоимостью 6 рублей. И все из-за недостоверной рекламы.

- В мае 2019 года местный житель посетил ресторан быстрого питания в «Мега-Парнас» и купил там комбо-обед за 155 рублей. На рекламном плакате этого предложения были изображены: напиток, картофель фри, шесть наггетсов и соус, - рассказали в петербургском УФАС.

Посетитель заплатил за комбо, однако на кассе ему сказали, что соус в стоимость обеда не входит и его придется покупать отдельно за шесть рублей. Этот факт клиента ресторана сильно возмутил и он решил наказать рекламщиков, которые вводят в заблуждение людей.

Делом занялась УФАС и приняла решение, что в рекламе отсутствует часть существенной для потребителя информации. То есть, нигде не говорится о том, что соус в общую стоимость не входит. За такое административное нарушение кафе грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU