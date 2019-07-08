2019-07-08T19:58:44+03:00
Спорт

"Будущее водного поло": В Киришах стартовало первенство Европы среди девушек

Юные спортсменки удивляют даже Италию
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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В Киришах началось первенство Европы по водному поло среди 15-летних девушекВ Киришах началось первенство Европы по водному поло среди 15-летних девушекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вчера, 7 июля, в Киришах стартовало первое в истории первенство Европы по водному поло среди 15-летних девушек. Турнир собрал весь цвет континентального ватерполо.

Рассуждая на пресс-конференции о выборе столицы чемпионата Европы, президент техкома LEN (европейская лига по водным видам спорта) по водному поло Джанни Лонци отметил особые условия в Киришах. Заметив, что в Италии, например, такого бассейна, каким располагает ООО «КИНЕФ», нет и вовсе.

"Идея организовать турнир для 15-летних девочек у нас появилась год назад, – сказал Лонци. – В Киришах мы проводили много соревнований, обзавелись здесь друзьями и я очень благодарен генеральному директору ООО «КИНЕФ» Вадиму Сомову за продвижение водного поло в мире и организацию этого первенства".

"Мы с удовольствием поддержали идею Лонци о проведении такого первенства, – отметил, в свою очередь, Вадим Сомов. – Потому, что эти юные спортсменки – будущее водного поло, от них зависит дальнейшее развитие нашего вида спорта".

Кстати, первенство Европы U15 организовано силами исключительно ООО «КИНЕФ», без поддержки спортивного комитета и Федерации водного поло России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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