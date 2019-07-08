Водитель «Лады» умер, перевернувшись на машине в Петербурге

СЕГОДНЯ 20:39 2019-07-08T20:39:17+03:00

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На Петрозаводском шоссе в Колпинском районе Петербурга днем в понедельник, 8 июля, трагически погиб водитель отечественного автомобиля. Мужчина слетел с дороги, врезался в фонарный столб, после чего машина перевернулась и сильно смялась. При этом пассажир, находящийся в автомобиле не пострадал.

- Около половины четвертого 8 июля у дома 16 на Петрозаводском шоссе в поселке Саперный Колпинского района Петербурга водитель, на вид 30-35 лет, ехал на автомобиле «Лада» и врезался в фонарь. Затем машину перевернуло, - сообщила пресс-служба УГИБДД Северной столицы.

"Лада" перевернулась в Петербурге, погиб водитель .

Водитель скончался от полученных травм на месте, еще до приезда скорой помощи и сотрудников ДПС. Сейчас дорожные инспекторы проводят проверку.

Очевидцы рассказывают, что на этом месте уже не первый раз происходит авария в связи с дефектом покрытия. «Если чуть вправо принять, то выбрасывает с дороги в опору», жалуются автомобилисты.

ИСТОЧНИК KP.RU