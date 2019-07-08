2019-07-08T20:39:17+03:00
Происшествия

Водитель «Лады» умер, перевернувшись на машине в Петербурге

Мужчина разбился насмерть, врезавшись в фонарь на Петрозаводском шоссе [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге перевернулась "Лада", водитель погибВ Петербурге перевернулась "Лада", водитель погибФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

На Петрозаводском шоссе в Колпинском районе Петербурга днем в понедельник, 8 июля, трагически погиб водитель отечественного автомобиля. Мужчина слетел с дороги, врезался в фонарный столб, после чего машина перевернулась и сильно смялась. При этом пассажир, находящийся в автомобиле не пострадал.

- Около половины четвертого 8 июля у дома 16 на Петрозаводском шоссе в поселке Саперный Колпинского района Петербурга водитель, на вид 30-35 лет, ехал на автомобиле «Лада» и врезался в фонарь. Затем машину перевернуло, - сообщила пресс-служба УГИБДД Северной столицы.

"Лада" перевернулась в Петербурге, погиб водитель .

Водитель скончался от полученных травм на месте, еще до приезда скорой помощи и сотрудников ДПС. Сейчас дорожные инспекторы проводят проверку.

Очевидцы рассказывают, что на этом месте уже не первый раз происходит авария в связи с дефектом покрытия. «Если чуть вправо принять, то выбрасывает с дороги в опору», жалуются автомобилисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-жена Кержакова Милана Тюльпанова подалась в депутаты Петербурга
"Будущее водного поло": В Киришах стартовало первенство Европы среди девушек
УФАС аннулировало закупку Петербургского метрополитена на 547 миллионов рублей
Соус за 6 рублей может стоить полмиллиона ресторану фастфуда в Петербурге
Эльза – робот, который играет на флейте, – стала призером крупнейших соревнований мира
История с падением влюбленной парочки из окна 9-го этажа в Петербурге оказалась выдумкой
Трамваи перестанут ходить по Троицкому мосту и Заневскому проспекту
На Петербург надвигается гроза и сильный ветер
Машина с грудным ребенком перевернулась в центре Петербурга
Легковушка утонула в Верхнем Суздальском озере на севере Петербурга
В Ленобласти во сне умер 7-месячный ребенок, а 4-летний мальчик порвал селезенку, упав с качелей
ДК имени Кирова оштрафован за потерю бюста Пушкина
Никогда не был здесь туристом: Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к Петербургу