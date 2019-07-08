2019-07-08T21:50:27+03:00
Общество

Время загадывать желание: Над Петербургом появилась двойная радуга

Жители города делятся снимками разноцветной дуги и хорошим настроением [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Над Петербургом появилась двойная радугаНад Петербургом появилась двойная радугаФото: СОЦСЕТИ
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Сегодня, 8 июля, пока жители Петербурга ожидали серьезную грозу с ливнем и сильным ветром, непогода так и не застала город. Зато, вместо бушующей стихии вечером над городом появился разноцветный гигантский купол – двойная радуга осветила небо в самых разных районах Северной столицы. Горожане не смогли остаться в стороне, стали фотографировать явление и делиться им в социальных сетях.

Радуга на Сенной площади Фото: СОЦСЕТИ

Радуга на Сенной площадиФото: СОЦСЕТИ

Совершенно сказочно радуга смотрится над Банковским мостом Фото: СОЦСЕТИ

Совершенно сказочно радуга смотрится над Банковским мостомФото: СОЦСЕТИ

- Жители Санкт-Петербурга! Все мы шокированы появлением в небе этого огромного светящегося шара. Прошу вас сохранять спокойствие. Нет необходимости закупать крупы и запасаться питьевой водой, перестаньте оформлять завещание и впадать в религиозную экзальтацию. Ученые утверждают, что объект называется Солнцем и не представляет никакой опасности. В скором времени наш город снова погрузится в уютный дождливый сумрак. Держитесь, родные, - пошутил в сети один из петербуржцев.

Радуга накрыла весь Петербург Фото: СОЦСЕТИ

Радуга накрыла весь ПетербургФото: СОЦСЕТИ

Приметы говорят, что увидеть двойную радугу к успеху и удаче. Причем как в работе, семье, так и личной жизни. Это удивительное явление становится показателем того, что полоса невезения закончилась, и высшие силы посылают награду за пережитые неприятности. Пришло время для счастья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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