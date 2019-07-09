Прогноз погоды на вторник, 9 июля в Санкт-Петербурге: Ливни и грозы
Во вторник в Петербурге опять будет пасмурно. И если накануне дождь с грозой, о которых говорили синоптики, прошел по отдельным районам города и области, то сегодня достанется и остальным. В течение дня метеорологи прогнозируют кратковременные, но сильные осадки и прочие погодные сюрпризы.
- 9 июля ожидается пасмурная погода. Днем кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер северо-восточный и северный, умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха составит +17...+19 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.
Но уже в среду жителям Северной столицы снова будет светить солнце. Правда не постоянно, а лишь выглядывая из-за облаков. Зато осадков синоптики не прогнозируют. Но увы, это лишь на день, ведь в четверг, 11 июля по словам метеорологов, снова пойдут дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU