«Санта-Барбара»: «Зенит» поприветствовал возвращение своего воспитанника Алексея Сутормина в команду

СЕГОДНЯ 08:57 2019-07-09T09:00:35+03:00

До этого игрок сменил несколько клубов, а в казанском «Рубине» провел всего неделю

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Жизнь спортсмена, в особенности футболиста полна неожиданных поворотов. Вот ты подписал контракт с новым клубом, а уже через неделю тебя выкупает другая команда. И это реальная история воспитанника петербургского футбола Алексея Сутормина, долгое время скитавшегося по городам и весям. Возвращение игрока в родную гавань «Зенит» иронично отметил роликом в стиле «Санта-Барбары».

- Футбольные клубы «Зенит» и «Рубин» достигли соглашения о переходе полузащитника. Контракт с игроком рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на год, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/719152" frameborder="0"></iframe> "Санта-Барбара": "Зенит" поприветствовал возвращение Сутормина.Воспитанник сине-бело-голубых вернулся в родной клуб после смены нескольких команд. Видео: ФК «Зенит» / Youtube

Почему история Сутормина -«Санта-Барбара»? Все просто. Сам Алексей - москвич. Но в 16 лет переехал в Петербург, попав в зенитовскую футбольную академию. Однако по ее окончании, за петербургский клуб он не сыграл ни матча.

Зато выступал за московское «Строгино», астраханский «Волгарь», ФК «Оренбург» и казанский «Рубин». Правда в этом клубе Сутормин провел всего неделю. 29 июня игрок подписал контракт с клубом из «Казани», а уже 9 июля - соглашение с «Зенитом».

Впрочем, в «Рубине» отнеслись к этому с юмором. А как сложится дальнейшая карьера игрока - увидим позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU