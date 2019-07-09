В Петербурге нашли 168 тонн поддельной водки и 15 тонн спирта
Крупнейшую за последнее время партию поддельного алкоголя обнаружили сотрудники петербургской полиции. Более 168 тонн готовой продукции (почти 17 тысяч ящиков водки!) и еще 15 тонн спирта находились на территории подпольного завода, уютно расположившегося в поселке Металлострой под Колпино.
- Сотрудниками управления экономической безопасности ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области обнаружена партия подготовленного к сбыту фальсифицированного алкоголя, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Всю контрафактную водку разливали на заводе, укрывшемся в одном из ничем неприметных ангаров. Внутри стояли две производственные линии, а в помещении хранились тара, этикетки и поддельные акцизные марки.
Сейчас склад опечатан, а полицейские ищут организаторов прибыльного, но незаконного бизнеса. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Производство в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU