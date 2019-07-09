2019-07-09T10:35:25+03:00
Происшествия

В Петербурге нашли 168 тонн поддельной водки и 15 тонн спирта

Завод по производству контрафактного алкоголя работал в Металлострое
Петр КИБЕР
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На подпольном заводе под Петербургом нашли почти 17 тысяч ящиков поддельной водки.На подпольном заводе под Петербургом нашли почти 17 тысяч ящиков поддельной водки.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Крупнейшую за последнее время партию поддельного алкоголя обнаружили сотрудники петербургской полиции. Более 168 тонн готовой продукции (почти 17 тысяч ящиков водки!) и еще 15 тонн спирта находились на территории подпольного завода, уютно расположившегося в поселке Металлострой под Колпино.

- Сотрудниками управления экономической безопасности ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области обнаружена партия подготовленного к сбыту фальсифицированного алкоголя, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всю контрафактную водку разливали на заводе, укрывшемся в одном из ничем неприметных ангаров. Внутри стояли две производственные линии, а в помещении хранились тара, этикетки и поддельные акцизные марки.

Сейчас склад опечатан, а полицейские ищут организаторов прибыльного, но незаконного бизнеса. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Производство в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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