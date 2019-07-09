2019-07-09T13:47:21+03:00
Происшествия

В Ленобласти похищенного мужчину держали в подвале и били молотком

Двоих злоумышленников уже задержала полиция
Петр КИБЕР
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В Ленобласти мужчину похитили и били молотком.В Ленобласти мужчину похитили и били молотком.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Следователи СКР Ленобласти разбираются в деле с похищением местного жителя, которого, по его словам, держали в подвале и всячески истязали. Двое молодых людей, подозреваемых в преступлении уже задержаны.

- По версии следствия, 07 июля 2019 года подозреваемые приехали в деревню Раздолье, где насильно усадили потерпевшего в автомобиль и вывезли в поселок Сосново и поместили в подвал дома, где избивали потерпевшего, требуя организовать встречу с его знакомым, - рассказывают в СУ СКР по Ленобласти. - Злоумышленники незаконно удерживали потерпевшего вплоть до того момента, как последний согласился выполнить их требования. О произошедшем пострадавший сообщил в правоохранительные органы.

Следователи уточняют, что всего подозреваемых было четверо. Двое из них сейчас в розыске. Похищение они устроили, чтобы найти своего обидчика, с которым они ранее отдыхали в кафе. Во время посиделок у них возник конфликт и парень ударил другого в лицо. Компания решила ему за это отомстить. Но они не знали, где живет обидчик. Поэтому похитили его друга, чтобы тот органинизовал встречу.

- 8 июля 2019 года в полицию Приозерского района Ленобласти обратился 27-летний неработающий житель деревни Раздолье. Мужчина сообщил, что днем ранее четверо незнакомцев избили его, после чего на такси вывезли в поселок Сосново и, связав руки, поместили в подвал одного из частных домов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам похищенного, его избивали стальными прутьями и молотком.

Однако в полицию потерпевший решил обратиться не сразу, а немного отлежавшись дома. Сейчас в СУ СКР по Ленинградской области уже возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц, с применением насилия опасного для жизни или здоровья». Задержанными оказались местные жители 21 и 26 лет от роду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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