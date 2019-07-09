СПбГАСУ создаст предпроект вестибюля метро «Обводный канал-2»

СЕГОДНЯ 14:00 2019-07-09T14:26:08+03:00

Строить метро быстро пока не получается. Главное, чтобы в сроки успевали. Фото: Александр ГЛУЗ

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Пока в Купчино продолжается эпопея со строительством Фрунзенского радиуса, комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) не забывает и о других перспективных участках петербургского метро. Так, стало известно о победителе конкурса на планировку предпроекта вестибюля станции «Обводный канал-2». Это будущая часть Красносельско-Калининской ветки.

- Победителем конкурса стала заявка Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ), предложившего выполнить работы за 8,349 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба КРТИ.

Согласно проекту, второй вестибюль «Обводного канала» появится в районе дома номер 8 на Тамбовской улице. Разработка предпроекта должна быть закончена к декабрю 2019 года, а вот само сооружение станции - более отдаленная перспектива.

Первый участок шестой «коричневой» линии подземки от «Юго-Западной» до станции «Обводного канала-2» с электродепо «Красносельское», должны сдать в 2022-2027 годах. А полностью ветку метро, которая пройдет от Сосновой Поляны до Полюстрово, по планам достроят в 2032 году.

ИСТОЧНИК KP.RU