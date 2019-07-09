Петербуржец развратил 12-летнюю школьницу, прижав ее к дому

СЕГОДНЯ 14:27 2019-07-09T14:29:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербурге, 8 июля, 46-летнему местному жителю предъявили обвинение в совершении преступления сексуального характера. Жертвой похотливого мужчины стала 12-летняя школьница, которая сообщила о пережитом своим близким. Во время следствия ее обидчика задержали и изобличили в преступлении.

- Произошло все недавно, 7 июля этого года. 46-летний мужчина напал на 12-летнюю девочку и у одного из домов по 2-му Рабфаковскому переулку, который находится в Невском районе, совершил с ней развратные действия, - рассказали о случившемся в следственном комитете Петербурга.

Расследование сексуального преступления против ребенка еще не завершено. Подозреваемому мужчине предъявлено обвинение и сейчас решается вопрос об избрании ему меры.

По закону за такое преступление петербуржцу грозит до восьми лет лишения свободы. Однако бывают и более суровые наказания. В феврале 2019 года местный житель отправился на 17 лет в тюрьму за истязания и насилие над малолетней дочерью.

ИСТОЧНИК KP.RU