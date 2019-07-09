Фонтаны в Петергофе оказались под угрозой «осушения»

СЕГОДНЯ 14:48 2019-07-09T14:48:59+03:00

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Жители петербургского Петергофа бьют панику, опасаясь за знаменитые фонтаны. Компания-застройщик планирует возвести жилые дома, детские сады, школу, поликлинику и торговый комплекс в квартале рядом с Бабигонским шоссе. Недалеко от этой территории проходит система водоводов, которые дает жизнь тем самым фонтанам. Горожане боятся, что из-за застройки водоводы исчезну и, как следствие, фонтаны перестанут работать.

Новые коттеджи также лишат местных жителей зеленых зон, так как дома затронут часть Лугового парка.

- По предварительному заключению специалистов-гидрологов, осушение не только нарушит гидрологический режим, но и приведет к пересыханию водоподводящих каналов и обмелению накопительных прудов. А ведь они обеспечивают бесперебойную работу комплекса фонтанов Петергофа, - цитирует неравнодушного петербуржца газета «Петербургский дневник».

Однако в администрации Петродворцового района заверили, что водопроводящая система и парки не пострадают, так как они не входят в проект планировки будущей застройки.

- Будущие жилые здания и другая социальная инфраструктура расположены за пределами водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос водных объектов, - пояснили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU