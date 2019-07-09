Фонтаны в Петергофе оказались под угрозой «осушения»
Жители петербургского Петергофа бьют панику, опасаясь за знаменитые фонтаны. Компания-застройщик планирует возвести жилые дома, детские сады, школу, поликлинику и торговый комплекс в квартале рядом с Бабигонским шоссе. Недалеко от этой территории проходит система водоводов, которые дает жизнь тем самым фонтанам. Горожане боятся, что из-за застройки водоводы исчезну и, как следствие, фонтаны перестанут работать.
Новые коттеджи также лишат местных жителей зеленых зон, так как дома затронут часть Лугового парка.
- По предварительному заключению специалистов-гидрологов, осушение не только нарушит гидрологический режим, но и приведет к пересыханию водоподводящих каналов и обмелению накопительных прудов. А ведь они обеспечивают бесперебойную работу комплекса фонтанов Петергофа, - цитирует неравнодушного петербуржца газета «Петербургский дневник».
Однако в администрации Петродворцового района заверили, что водопроводящая система и парки не пострадают, так как они не входят в проект планировки будущей застройки.
- Будущие жилые здания и другая социальная инфраструктура расположены за пределами водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос водных объектов, - пояснили в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU