Дождь затопил опустевший свингер-клуб на Таллинской улице

СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-09T14:49:25+03:00

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Не только дворы и улицы Петербурга пострадали от сегодняшнего ливня. Свингер-клуб на Таллинской улице, который еще в апреле нынешнего года уже попадал в новости из-за многотысячных долгов по аренде, также оказался во власти стихии и частично ушел под воду. Если весной освободить помещение чиновникам комитета по контролю за имуществом (ККИ) города не удалось, то теперь опустевший клуб оказался в их распоряжении. Но в затопленном виде. Об этом сообщает "Мойка 78".

- В подвале был размещен центр интимных услуг. В качестве декора на стенах висело женское белье, а также иллюстрации и надписи сексуального характера, - сообщала в апреле 2019 года пресс-служба ККИ.

По документам помещение в Красногвардейском районе Петербурга проходило как оздоровительный клуб, на деле оказался развлекательным заведением строго для взрослых. Впрочем, интимные деяния не нарушали норм закона. А вот неуплата аренды на сумму в 400 тысяч рублей - другое дело.

Тогда клуб закрыт не был, но чиновники решили расторгнуть договор с арендаторами за нецелевое использование площадей. Позднее свингеры съехали. Сегодня ККИ вновь пришел на Таллинскую улицу, но нашел лишь пустое и затопленное помещение. Теперь с бывших нанимателей хотят взять компенсацию за порчу городского имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU