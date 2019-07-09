КАД у Таллинского шоссе перекроют на пять дней

СЕГОДНЯ 15:23 2019-07-09T15:23:41+03:00

На КАД рядом с Таллинском шоссе перекроют одну полосу движения Фото: Олег ЗОЛОТО

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Дорожные службы продолжают ремонтировать Кольцевую автодорогу Петербурга. С завтрашнего дня, 10 июля, на участке рядом с Таллинским шоссе будет закрыта одна полоса движения. На остальных установлено ограничение по скорости до 50 километров в час. Автомобилистам вновь придется постоять в небольших пробках.

- На КАД на участке от развязки с дорогой «Марьино – Ропша» и до Таллинского шоссе с 10 по 15 июля 2019 года на третьей полосе внешнего кольца будут проводиться работы по устранению колейности асфальта, сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Перекрытая полоса будет огорожена специальными водоналивными барьерами и дорожными знаками. На двух остальных полосах установят ограничение по скорости до 50 километров в час.

Работы планируется закончить в срок за два дня, чтобы не создавать долгих заторов и проблем с проездом у автомобилистов.

Напомним, что завтра, 10 июля, закончится ремонт КАД в районе проспекта Культуры. Одна полоса движения на внутреннем кольце была закрыта с 25 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU