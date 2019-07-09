Движение поездов на красной ветке метро останавливалось из-за горевшего электрокабеля
Несколько пожарных расчетов с сиренами пронеслись по центру Петербурга и подъехали к станции метро «Чернышевская». Именно здесь находился эпицентр пожара, из-за которого временно останавливалось движение поездов в подземке.
- Движение на 1-й линии от «Площади Восстания» до «Площади Ленина» временно приостановлено, - сообщает паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
По словам пассажиров, по громкой связи на станции объявили о технических неполадках и призвали пассажиров выйти наружу. К этому времени поезда уже стояли, а пожарные на полной скорости ехали к метро.
Но, по счастью, все обошлось. Причиной задымления (по другим сведениям возгорания) стало замыкание в соединительной части кабеля высокого напряжения. Примерно за полчаса со всеми трудностями удалось справиться. По состоянию на 15:45, метро работает в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU