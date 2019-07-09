Из-за парада на день ВМФ в Петербурге ограничат движение прогулочных судов по Неве

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-09T16:34:22+03:00

Почти на две недели, с некоторыми перерывами, движение судов по акватори Невы будет закрыто. Фото: Яндекс. Карты

Туристические катера почти две недели не смогут ходить по привычным маршрутам

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Ежегодный парад на День Военно-Морского флота России в Петербурге становится красочным событием, привлекающим внимание горожан и туристов. Но есть и недовольные. Из-за мер безопасности, на несколько дней будет ограничено судоходство на Неве, что ударит по прогулочным катерам, катающим туристов.

Так, согласно приказу Министерства транспорта, с 03.00 до 15.00 15, 16, 19, 21,22, 23, 25, 26, 28, 29 и 30 июля нельзя будет выходит в акваторию «Пассажирского порта Санкт-Петербург» а также главный фарватер и внутреннюю акваторию «Большого порта Санкт-Петербург». Об этом сообщают в городской Ассоциации владельцев пассажирских судов.

Но это как раз не пугает владельцев прогулочных катеров. Их недовольство вызывают ограничения на Большой Неве и Неве - от Благовещенского моста до Большеохтинского, действующие в то же время.

Это значит, что туристические суда не смогут следовать привычными маршрутами при прогулках по рекам и каналам города. Да и в ночь на развод мостов тоже не выйдешь. Однако приказ есть приказ, поэтому правила соблюдать придется.

Напомним, что сам парад состоится 28 июля в Петербурге и Кронштадте.

ИСТОЧНИК KP.RU