«Водоканал» объяснил, почему Петербург снова затопило

СЕГОДНЯ 16:42 2019-07-09T16:42:21+03:00

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Обрушившийся на северные районы Петербурга утренний ливень, 9 июля, снова превратил город в тонущую «Атлантиду» и парализовал несколько дорог. Автомобили застряли на Парашютной улице, ставшей рекой, люди почти по пояс утопали в воде. Локальные подтопления произошли в разных районах города. «Водоканал» уже выделил дополнительные бригады для ликвидации подтоплений.

- Сегодняшний ливень снова обернулся проблемой. В Выборгском районе за 20 минут выпало 15,12 миллиметра осадков. Подтопления образовались на пересечении проспектов Королева и Сизова, а также на перекрестке улиц Феодосийской и Жукова – на этих адресах нет ливневой канализации, - пояснили причину потопа в «Водоканале».

Жуткие потопы на Парашютной происходят по другой причине. В том месте, где уровень воды уже позволяет двигаться вплавь, участок дороги находится немного в низине по сравнению со всей остальной территорией. Поэтому гидравлическая нагрузка на канализационную сеть значительно возрастает при мощном и обильном ливне, так как вода не успевает уходить.

Специалисты рассказали о том, что провели обход ливневой канализации и устранили засоры на сетях. Обещается, что в течение 20-30 минут после окончания дождя вода должна сойти полностью.

Петербург опять затопило дождем, Паршютная улица снова "уплыла". Видео : ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU