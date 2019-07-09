«Газель» задавила 82-летнюю старушку на тротуаре Московского проспекта

СЕГОДНЯ 17:34 2019-07-09T17:34:42+03:00

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Пешеходы могут оказаться в опасности, не только переходя дорогу, но даже просто прогуливаясь по тротуару. Днем во вторник, 9 июля, в больницу Петербурга в тяжелом состоянии медики госпитализировали 82-летнюю старушку, которую задавила грузовая «Газель» на пешеходной части Московского проспекта. Очевидцы возмущаются, как такое вообще могло произойти.

- Возле дома 216 по Московскому проспекту Петербурга «Газель» задавила бабушку на тротуаре. Вызвали скорую и полицию. Когда старушку увозили, она еще дышала, а водитель бегал кругами и причитал, мол, как так, - рассказал свидетель аварии в социальной сети.

На место ДТП приехали дорожные инспекторы и выяснили, что 26-летний водитель грузовичка просто не заметил старушку на своем пути. Мужчина сдавал на «Газели» назад и наехал на пенсионерку. Судя по снимку с места событий, машина переехала пожилую женщину задними колесами. Сейчас о состоянии ее здоровья ничего не известно.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку и выяснят все детали тяжелой аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU