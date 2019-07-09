2019-07-09T19:06:05+03:00
Общество

Сгустились тучи: Камера «Лахта Центра» сняла бурю над Петербургом

Весь город накрыло серой стеной дождя [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Со шпиля «Лахта Центра» сняли восьмичасовую бурю над ПетербургомСо шпиля «Лахта Центра» сняли восьмичасовую бурю над ПетербургомФото: Артем КИЛЬКИН
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Ливни, грозы и дожди накрыли Петербург «с головой». Каждый день город погружается в серую пучину, непогода застает местных жителей врасплох, затопляя дворы, дороги, метро и торговые центры. Камеры «Лахта Центра», установленная на шпиле небоскреба, запечатлела бурю, которая пронеслась над Северной столицей.

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Небольшое минутное видео снято в технике таймлапс. Перед глазами зрителей за это время проносится циклон, который гулял над Петербургом восемь часов.

- Супер. Обожаю такие видео. Тем более живя в Приморском районе, наблюдаешь эти перемены и сам, но в ускоренной виде, это прям очень круто, - восхитился петербуржец в комментариях к ролику.

На записи видно, как постепенно над городом бегут облака, сгущаются тучи, а после все затягивается серой стеной сильного дождя. В какой-то момент видимость теряется практически полностью.

Ливень на севере Санкт-Петербурга и Ленобласти превратил улицы в реки.

Напомним, что сегодняшний ливень стал коллапсом для северной части Петербурга. Снова затопило Парашютную улицу, канализация перестала справляться с объемом воды на проспекте Луначарского, а также размыло дороги в районе метро «Удельная».

"Лахта Центр" снял на видео бурю над Петербургом .

ИСТОЧНИК KP.RU

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