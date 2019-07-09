Сгустились тучи: Камера «Лахта Центра» сняла бурю над Петербургом

СЕГОДНЯ 17:59 2019-07-09T19:06:05+03:00

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Ливни, грозы и дожди накрыли Петербург «с головой». Каждый день город погружается в серую пучину, непогода застает местных жителей врасплох, затопляя дворы, дороги, метро и торговые центры. Камеры «Лахта Центра», установленная на шпиле небоскреба, запечатлела бурю, которая пронеслась над Северной столицей.

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Небольшое минутное видео снято в технике таймлапс. Перед глазами зрителей за это время проносится циклон, который гулял над Петербургом восемь часов.

- Супер. Обожаю такие видео. Тем более живя в Приморском районе, наблюдаешь эти перемены и сам, но в ускоренной виде, это прям очень круто, - восхитился петербуржец в комментариях к ролику.

На записи видно, как постепенно над городом бегут облака, сгущаются тучи, а после все затягивается серой стеной сильного дождя. В какой-то момент видимость теряется практически полностью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/719281" frameborder="0"></iframe> Ливень на севере Санкт-Петербурга и Ленобласти превратил улицы в реки.

Напомним, что сегодняшний ливень стал коллапсом для северной части Петербурга. Снова затопило Парашютную улицу, канализация перестала справляться с объемом воды на проспекте Луначарского, а также размыло дороги в районе метро «Удельная».

"Лахта Центр" снял на видео бурю над Петербургом .

ИСТОЧНИК KP.RU