Станцию метро «Площадь Восстания» могут закрыть из-за столпотворения

СЕГОДНЯ 18:34 2019-07-09T18:34:22+03:00

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Пассажиры петербургского метро жалуются, что в самый час пик во вторник, 9 июля, не могут уехать со станции «Площадь Восстания». Около пяти вечера три состава подряд высадили на платформу. Толпа людей заполонила станцию. Поезда ходят с большим интервалом от «Площади Восстания» в сторону «Девяткино».

- В тоннеле сейчас работают люди, - пояснили «КП-Петербург» в пресс-службе метрополитена Северной столицы. – Пытаются устранить последствия горевшего кабеля в перегоне между «Площадью Восстания» и «Чернышевской».

По словам пресс-секретаря, поезда сейчас ходят с задержкой. Кроме того, они совершенно не справляются с образовавшимся пассажиропотоком. Людей на станцию прибывает все больше, а развозить их составы не успевают.

- Станцию «Площадь Восстания» могут закрыть на вход, чтобы как-то разгрузить метро, - сказали в петербургском метрополитене.

Напомним, что около трех часов дня, 9 июля, в тоннеле между «Площадью Восстания» и «Чернышевской» произошло задымление из-за замыкания в соединительной части кабеля высокого напряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU