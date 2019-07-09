2019-07-09T18:34:22+03:00
Происшествия

Станцию метро «Площадь Восстания» могут закрыть из-за столпотворения

Поезда не справляются с пассажиропотоком
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Станцию метро "Площадь Восстания" могут закрыть из-за большого пассажиропотокаСтанцию метро "Площадь Восстания" могут закрыть из-за большого пассажиропотокаФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Пассажиры петербургского метро жалуются, что в самый час пик во вторник, 9 июля, не могут уехать со станции «Площадь Восстания». Около пяти вечера три состава подряд высадили на платформу. Толпа людей заполонила станцию. Поезда ходят с большим интервалом от «Площади Восстания» в сторону «Девяткино».

- В тоннеле сейчас работают люди, - пояснили «КП-Петербург» в пресс-службе метрополитена Северной столицы. – Пытаются устранить последствия горевшего кабеля в перегоне между «Площадью Восстания» и «Чернышевской».

По словам пресс-секретаря, поезда сейчас ходят с задержкой. Кроме того, они совершенно не справляются с образовавшимся пассажиропотоком. Людей на станцию прибывает все больше, а развозить их составы не успевают.

- Станцию «Площадь Восстания» могут закрыть на вход, чтобы как-то разгрузить метро, - сказали в петербургском метрополитене.

Напомним, что около трех часов дня, 9 июля, в тоннеле между «Площадью Восстания» и «Чернышевской» произошло задымление из-за замыкания в соединительной части кабеля высокого напряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эстонская кругосветная экспедиция в Антарктику отправится из Кронштадта
Утиные истории: Семейство мексиканских крякв поселилось в промзоне в Шушарах
Сгустились тучи: Камера «Лахта Центра» сняла бурю над Петербургом
«Газель» задавила 82-летнюю старушку на тротуаре Московского проспекта
Замдекана Университета имени Пушкина получила 4 года за взятки со студентов
«Водоканал» объяснил, почему Петербург снова затопило
Из-за парада на день ВМФ в Петербурге ограничат движение прогулочных судов по Неве
Движение поездов на красной ветке метро останавливалось из-за горевшего электрокабеля
Петербуржцы путешествуют чаще жителей других мегаполисов, но в основном по России
КАД у Таллинского шоссе перекроют на пять дней
Дождь затопил опустевший свингер-клуб на Таллинской улице
Фонтаны в Петергофе оказались под угрозой «осушения»
Петербуржец развратил 12-летнюю школьницу, прижав ее к дому
СПбГАСУ создаст предпроект вестибюля метро «Обводный канал-2»
В Ленобласти похищенного мужчину держали в подвале и били молотком
Короткий, но сильный ливень затопил Мурино и закрыл вход на станции метро «Девяткино»